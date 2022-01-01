कंपनी निर्देशिका
Axoni
Axoni वेतन

Axoni का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $155,000 से उच्च स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए $165,825 तक है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $155K
बिज़नेस एनालिस्ट
$166K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Axoni में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Axoni में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस एनालिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $165,825 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Axoni में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,413 है।

