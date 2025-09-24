Bosch Global हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Bosch Global में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany EG12 के लिए प्रति year €81.2K से EG16 के लिए प्रति year €99.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €100K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
