कंपनी निर्देशिका
Celonis
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Celonis वेतन

Celonis का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $42,346 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $205,800 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Celonis. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $150K
सेल्स इंजीनियर
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $42.3K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $200K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $178K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $94.3K
कस्टमर सर्विस
$181K
कस्टमर सक्सेस
$201K
डेटा साइंस मैनेजर
$89.5K
डेटा साइंटिस्ट
$89.1K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$63.8K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$206K
मार्केटिंग
$88.6K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$90.5K
पार्टनर मैनेजर
$131K
प्रोग्राम मैनेजर
$164K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$159K
सेल्स
$115K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$94.5K

डेटा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$201K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Celonis में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Celonis में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Celonis में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ह्यूमन रिसोर्सेज at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $205,800 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Celonis में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,214 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Celonis के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन