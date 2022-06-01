कंपनी निर्देशिका
Bloom Energy
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Bloom Energy वेतन

Bloom Energy का वेतन कम-अंत में में एक डेटा विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $9,535 से लेकर उच्च-अंत में में एक रासायनिक इंजीनियर के लिए $306,525 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Bloom Energy. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

जैव चिकित्सा इंजीनियर
$225K
रासायनिक इंजीनियर
$307K
नियंत्रण इंजीनियर
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
डेटा विश्लेषक
$9.5K
डेटा वैज्ञानिक
$119K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$170K
वित्तीय विश्लेषक
$157K
हार्डवेयर इंजीनियर
$236K
मैकेनिकल इंजीनियर
$164K
बिक्री
$289K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$72.4K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Den högst betalande rollen som rapporterats på Bloom Energy är रासायनिक इंजीनियर at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $306,525. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Bloom Energy är $163,815.

विशेष नौकरियां

    Bloom Energy के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Broadcom
  • Box
  • Snowflake
  • Confluent
  • Aurora
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन