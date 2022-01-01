कंपनी निर्देशिका
Snowflake
Snowflake वेतन

Snowflake का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $37,476 से उच्च स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए $979,200 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Snowflake. अंतिम अपडेट: 11/17/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सेल्स
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव

एकाउंट एक्जीक्यूटिव

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M3 $616K
M4 $769K
सेल्स इंजीनियर
IC3 $303K
IC4 $297K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
डेटा साइंटिस्ट
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

यूएक्स डिजाइनर

फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $118K
ह्यूमन रिसोर्सेस
Median $185K
रिक्रूटर
Median $170K

सोर्सर

अकाउंटेंट
Median $226K

टेक्निकल एकाउंटेंट

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $155K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
Median $256K
लीगल
Median $210K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $300K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
Median $105K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $240K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$370K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$784K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$289K
कस्टमर सर्विस
$37.5K
डेटा एनालिस्ट
$210K
डेटा साइंस मैनेजर
$979K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$623K
मार्केटिंग
$174K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$121K
पीपल ऑपरेशन्स
$194K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$480K
टेक्निकल अकाउंट मैनेजर
$134K
टेक्निकल राइटर
$303K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snowflake में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Snowflake में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंस मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $979,200 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Snowflake में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $290,692 है।

