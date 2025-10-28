AppLovin मार्केटिंग वेतन

कंपनी निर्देशिका
AppLovin में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥397K से CN¥578K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

CN¥455K - CN¥519K
China
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

AppLovin in China में मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CN¥577,898 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AppLovin में मार्केटिंग भूमिका in China के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CN¥396,693 है।

