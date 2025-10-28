AppLovin मार्केटिंग वेतन

AppLovin में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥397K से CN¥578K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा CN¥455K - CN¥519K China सामान्य रेंज संभावित रेंज CN¥397K CN¥455K CN¥519K CN¥578K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ CN¥417K + CN¥641K + CN¥144K + CN¥252K + CN¥158K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?