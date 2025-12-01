Affirm वेंचर कैपिटलिस्ट वेतन

Affirm में औसत वेंचर कैपिटलिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $145K से $207K तक है। Affirm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा $166K - $195K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $145K $166K $195K $207K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 50 % वर्ष 1 50 % वर्ष 2 स्टॉक प्रकार RSU Affirm में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 50 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 12.50 % त्रैमासिक )

50 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 12.50 % त्रैमासिक ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

