  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Affirm सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Affirm में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States Manager के लिए प्रति year $315K से Director के लिए प्रति year $704K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $790K है। Affirm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Manager
$315K
$228K
$86.7K
$0
Senior Manager
$625K
$274K
$351K
$0
Director
$704K
$329K
$365K
$10K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



सामान्य प्रश्न

Affirm in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $880,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Affirm में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $565,000 है।

