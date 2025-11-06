ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Seattle Area

Zoom מהנדס תוכנה שכר בGreater Seattle Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Seattle Area ב-Zoom נע בין $149K ל-year עבור ZP1 לבין $386K ל-year עבור ZP4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Seattle Area מגיעה ל-$274K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Zoom. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ZP1
(רמת כניסה)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס דב-אופס

מדען מחקר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Zoom in Greater Seattle Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $409,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zoom עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Seattle Area הוא $216,400.

