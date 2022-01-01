ספריית חברות
Zoom
Zoom משכורות

המשכורת של Zoom נעה בין $30,602 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $487,550 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zoom. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס דבאופס

מדען מחקר

מנהל מוצר
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
מעצב מוצר
ZP3 $194K
ZP4 $271K

מעצב חוויית משתמש

גיוס
ZP3 $206K
ZP4 $209K
שיווק
Median $225K

מנהל שיווק מוצר

מנהל הנדסת תוכנה
Median $310K
מכירות
Median $200K
אנליסט עסקי
Median $137K
אנליסט נתונים
Median $210K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $212K
אנליסט פיננסי
Median $155K
מנהל פרויקט
Median $145K
משאבי אנוש
Median $188K
מהנדס מכירות
Median $239K
רואה חשבון
$192K

רואה חשבון טכני

עוזר אדמיניסטרטיבי
$42.2K
מנהל תפעול עסקי
$259K
פיתוח עסקי
$488K
פיתוח תאגידי
$189K
שירות לקוחות
$73.7K
תפעול שירות לקוחות
$83.1K
מנהל מדעי נתונים
$114K
מדען נתונים
$30.6K
מעצב גרפי
$259K
טכנולוג מידע (IT)
$131K
משפטי
$296K
תפעול שיווק
$456K
מנהל תוכנית
$147K
תמיכה במכירות
$143K
ארכיטקט פתרונות
$223K

אדריכל אבטחת ענן

מנהל חשבון טכני
$180K
מנהל תוכנית טכנית
$64K
כותב טכני
$132K
אמון ובטיחות
$94.6K
חוקר UX
$211K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zoom הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $487,550. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zoom הוא $200,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים