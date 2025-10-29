ספריית חברות
Xoriant
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Xoriant מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Xoriant מגיעה ל-₹1.72M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xoriant. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.72M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Xoriant?
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹1.74M
+₹3.04M
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Xoriant in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,421,889. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xoriant עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,722,090.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Xoriant

משאבים נוספים