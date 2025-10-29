פיצוי מהנדס תוכנה in New Zealand ב-Xero נע בין NZ$88.2K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין NZ$186K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New Zealand מגיעה ל-NZ$141K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
