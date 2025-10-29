ספריית חברות
Xero
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Xero מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in New Zealand ב-Xero נע בין NZ$88.2K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין NZ$186K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New Zealand מגיעה ל-NZ$141K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Xero in New Zealand עומדת על תגמול כולל שנתי של NZ$185,778. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xero עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New Zealand הוא NZ$141,173.

משאבים נוספים