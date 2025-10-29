Xero מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in New Zealand ב-Xero נע בין NZ$88.2K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין NZ$186K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New Zealand מגיעה ל-NZ$141K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

+ NZ$98.9K + NZ$152K + NZ$34.1K + NZ$59.7K + NZ$37.5K Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( NZD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Xero ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות הגש כותרת חדשה