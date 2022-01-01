ספריית חברות
Ciena
Ciena משכורות

המשכורת של Ciena נעה בין $33,419 בפיצוי כולל בשנה עבור כותב טכני ברמה הנמוכה לבין $275,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ciena. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

Embedded Systems Software Engineer

מהנדס חומרה
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

מהנדס אופטיקה
Median $83.1K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $275K
אנליסט עסקי
$86.7K
שירות לקוחות
$87.3K
מנהל מדעי נתונים
$139K
מדען נתונים
$78.9K
יועץ ניהולי
$180K
שיווק
$252K
מהנדס מכונות
$66.8K
מעצב מוצר
$101K
מכירות
Median $116K
מהנדס מכירות
$150K
ארכיטקט פתרונות
$110K
מנהל תוכנית טכנית
$95.8K
כותב טכני
$33.4K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCiena, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ciena הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $275,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ciena הוא $103,078.

משאבים נוספים