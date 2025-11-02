ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Workday נע בין PLN 200K לבין PLN 280K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

PLN 217K - PLN 252K
Poland
טווח שכיח
טווח אפשרי
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-Workday עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 280,041. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Workday עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא PLN 200,030.

