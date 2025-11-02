Workday מנהל תפעול עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Workday נע בין PLN 200K לבין PLN 280K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע PLN 217K - PLN 252K Poland טווח שכיח טווח אפשרי PLN 200K PLN 217K PLN 252K PLN 280K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Workday ?

