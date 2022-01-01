ספריית חברות
Palantir
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Palantir משכורות

המשכורת של Palantir נעה בין $77,113 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $408,000 עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Palantir. עודכן לאחרונה: 8/26/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Software Engineer $255K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה פרוס קדימה

פיתוח עסקי
Median $150K
מנהל תוכנית טכנית
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
מנהל מוצר
Median $200K
ארכיטקט פתרונות
Median $177K
מדען נתונים
Median $183K
מעצב מוצר
Median $175K
מנהל תוכנית
Median $180K
מנהל פרויקט
Median $150K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $300K
רואה חשבון
$126K

רואה חשבון טכני

עוזר אדמיניסטרטיבי
$77.1K
תפעול עסקי
$241K
אנליסט עסקי
$141K
פיתוח תאגידי
$132K
משאבי אנוש
$104K
טכנולוג מידע (IT)
$408K
משפטי
$255K
יועץ ניהולי
$164K
שיווק
$134K
מנהל עיצוב מוצר
$302K
גיוס
$165K
מכירות
$137K
מהנדס מכירות
$147K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בPalantir, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (1.67% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPalantir, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPalantir, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Palantir הוא טכנולוג מידע (IT) at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $408,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Palantir הוא $170,357.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Palantir

חברות קשורות

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים