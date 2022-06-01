ספריית חברות
Verbit
Verbit משכורות

המשכורת של Verbit נעה בין $32,238 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $162,670 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Verbit. עודכן לאחרונה: 10/16/2025

מנהל מוצר
$130K
גיוס
$32.2K
מהנדס תוכנה
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל הנדסת תוכנה
$109K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Verbit הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $162,670. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verbit הוא $119,343.

משאבים נוספים