הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-uShip נע בין $97.6K לבין $139K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של uShip. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$112K - $131K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$97.6K$112K$131K$139K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב uShip?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-uShip in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $139,288. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-uShip עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $97,621.

משאבים נוספים

