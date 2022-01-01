ספריית חברות
NEXT Trucking
NEXT Trucking משכורות

המשכורת של NEXT Trucking נעה בין $100,500 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $180,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NEXT Trucking. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $180K
אנליסט עסקי
$101K
מעצב מוצר
$162K

מהנדס תוכנה
$164K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NEXT Trucking הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $180,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NEXT Trucking הוא $162,938.

