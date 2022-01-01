ספריית חברות
UBS משכורות

המשכורת של UBS נעה בין $22,039 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הנמוכה לבין $230,974 עבור מנהל תוכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של UBS. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס אמינות אתר

מפתח כמותי

מדען נתונים
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

חוקר כמותי

בנקאי השקעות
Analyst $136K
Associate Director $210K

אנליסט פיננסי
Median $110K
אנליסט עסקי
Median $110K
מנהל מוצר
Median $138K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $175K
מנהל תפעול עסקי
Median $64.2K
יועץ ניהולי
Median $82.5K
מנהל פרויקט
Median $150K
ארכיטקט פתרונות
Median $206K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

טכנולוג מידע (IT)
Median $106K
מנהל תוכנית טכנית
Median $173K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $108K
רואה חשבון
$44.6K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$80.4K
תפעול עסקי
$109K
פיתוח עסקי
$76.3K
ראש מטה
$159K
אנליסט נתונים
$162K
מנהל מדעי נתונים
$22K
משאבי אנוש
$164K
משפטי
$159K
מעצב מוצר
$143K
מנהל עיצוב מוצר
$28.3K
מנהל תוכנית
$231K
גיוס
$148K
מכירות
$159K
תגמולים כוללים
$157K
חוקר UX
$137K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-UBS הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $230,974. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-UBS הוא $137,369.

