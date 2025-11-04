חקור לפי תפקידים שונים
כל שכר מהנדס תוכנה
צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של thredUP. עדכון אחרון: 11/4/2025
הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!
💰 צפה בהכל משכורות
💪 תרום המשכורת שלך
הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד →
אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.
משרות מובילות
חברות קשורות
משאבים נוספים