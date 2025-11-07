ספריית חברות
SoundCloud
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה
  • Level 3

מהנדס תוכנה דרגה

Level 3

דרגות ב SoundCloud

  1. Level 1
  2. Level 2
  3. Level 3
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
€101,482
משכורת בסיס
€87,178
הקצאת מניות ()
€0
בונוס
€1,720
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
