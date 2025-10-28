ספריית חברות
Societe Generale
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Societe Generale מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Societe Generale נע בין ₹1.69M ל-year עבור L1 לבין ₹2.69M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.96M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
(רמת כניסה)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Societe Generale?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Societe Generale in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,661,308. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Societe Generale עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,965,767.

