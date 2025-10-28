פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Societe Generale נע בין ₹1.69M ל-year עבור L1 לבין ₹2.69M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.96M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
