הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Sleep Number נע בין $100K לבין $140K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sleep Number. עדכון אחרון: 10/28/2025
השכר הכולל הממוצע
הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בSleep Number, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)