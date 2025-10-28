Sleep Number מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-Sleep Number נע בין $338K לבין $480K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sleep Number. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע $383K - $435K United States טווח שכיח טווח אפשרי $338K $383K $435K $480K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33 % שנה 1 33 % שנה 2 33 % שנה 3 סוג מניות RSU בSleep Number, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Sleep Number ?

