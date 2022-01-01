ספריית חברות
Shipt
Shipt משכורות

המשכורת של Shipt נעה בין $41,078 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $362,875 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shipt. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מדען נתונים
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
מנהל מוצר
Median $147K

מעצב מוצר
Median $110K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
Median $195K
רואה חשבון
$128K
אנליסט עסקי
$76.9K
שירות לקוחות
$41.1K
טכנולוג מידע (IT)
Median $88.2K
מנהל עיצוב מוצר
$201K
מנהל תוכנית
$167K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $170K
ארכיטקט פתרונות
$99.1K
מנהל תוכנית טכנית
$121K
חוקר UX
$162K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shipt הוא מדען נתונים at the L5 level עם תגמול כולל שנתי של $362,875. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shipt הוא $152,898.

