ספריית חברות
Collective Health
Collective Health משכורות

המשכורת של Collective Health נעה בין $65,325 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $502,500 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Collective Health. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $195K
מנהל מוצר
Median $138K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $250K

מנהל תפעול עסקי
$97.5K
אנליסט עסקי
$65.3K
אנליסט נתונים
$88.4K
מדען נתונים
$124K
אנליסט פיננסי
$149K
מעצב מוצר
$170K
מכירות
$503K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCollective Health, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Collective Health הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $502,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Collective Health הוא $143,625.

