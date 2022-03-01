ספריית חברות
Schrödinger
Schrödinger משכורות

המשכורת של Schrödinger נעה בין $29,678 בפיצוי כולל בשנה עבור אדריכל פתרונות ברמה הנמוכה לבין $207,060 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Schrödinger. עודכן לאחרונה: 11/15/2025

מהנדס תוכנה
Median $171K
טכנולוג מידע
$144K
מנהל מוצר
$207K

מנהל פרויקט
$199K
אדריכל פתרונות
$29.7K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSchrödinger, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Schrödinger הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $207,060. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Schrödinger הוא $171,000.

