ספריית חברות
Sasken Technologies
Sasken Technologies משכורות

המשכורת של Sasken Technologies נעה בין $11,925 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $99,500 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Sasken Technologies. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מהנדס תוכנה
Median $11.9K
מהנדס חומרה
$99.5K
משקיע הון סיכון
$33.5K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Sasken Technologies הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $99,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sasken Technologies הוא $33,485.

