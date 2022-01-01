ספריית חברות
אס איי פי משכורות

המשכורת של SAP נעה בין $23,270 בפיצוי כולל בשנה עבור קופירייטר ברמה הנמוכה לבין $487,550 עבור מנהל תפעול עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של אס איי פי. עודכן לאחרונה: 11/15/2025

מהנדס תוכנה
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס דב-אופס

מהנדס בינה מלאכותית

מעצב מוצר
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

מעצב חוויית משתמש

מכירות
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

מנהל לקוח

מדען נתונים
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
מנהל מוצר
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
שיווק
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
אדריכל פתרונות
T3 $46K
T4 $74.9K

אדריכל נתונים

אדריכל ענן

מנהל הנדסת תוכנה
Median $78.4K
יועץ ניהולי
Median $82.5K
מנהל פרויקט
Median $143K
הצלחת לקוח
Median $128K
מנהל תוכנית טכנית
Median $120K
משאבי אנוש
Median $57.7K
מהנדס מכירות
Median $114K
אנליסט עסקי
Median $74.9K
טכנולוג מידע
Median $82.8K
רואה חשבון
$39.1K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$74.5K
תפעול עסקי
$162K
מנהל תפעול עסקי
$488K
פיתוח עסקי
$40.9K
ראש צוות
$160K
קופירייטר
$23.3K
שירות לקוחות
$76.5K
תפעול שירות לקוחות
$53.8K
אנליסט נתונים
$110K
מנהל מדע נתונים
$238K
מנהל מתקנים
$80K
מעצב גרפי
$104K
מהנדס חומרה
$136K
משפטי
$271K
מנהל עיצוב מוצר
$296K
מנהל תוכנית
$128K
מגייס
$199K
תפעול הכנסות
$95.2K
אנליסט אבטחת מידע
$81.1K
תגמולים כוללים
$83.3K
חוקר חוויית משתמש
$95.3K
משקיע הון סיכון
$121K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSAP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)

20%

שנה 1

40%

שנה 2

40%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSAP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 2nd-שנה (40.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 3rd-שנה (40.00% שנתי)

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSAP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (8.25% רבעוני)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (8.50% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SAP הוא מנהל תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $487,550. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SAP הוא $114,363.

משאבים נוספים