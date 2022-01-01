אס איי פי משכורות

המשכורת של SAP נעה בין $23,270 בפיצוי כולל בשנה עבור קופירייטר ברמה הנמוכה לבין $487,550 עבור מנהל תפעול עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של אס איי פי. עודכן לאחרונה: 11/15/2025
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בSAP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)
