ספריית חברות
SADA
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

SADA משכורות

המשכורת של SADA נעה בין $21,128 בפיצוי כולל בשנה עבור קופי רייטר ברמה הנמוכה לבין $295,515 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SADA. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $175K
ארכיטקט פתרונות
Median $230K
אקטואר
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
קופי רייטר
$21.1K
שירות לקוחות
$40.8K
משאבי אנוש
$148K
מעצב מוצר
$101K
מנהל תוכנית
$43.4K
מנהל פרויקט
$138K
מכירות
$160K
אנליסט אבטחת סייבר
$224K
מנהל הנדסת תוכנה
$296K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SADA הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $295,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SADA הוא $142,973.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור SADA

חברות קשורות

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים