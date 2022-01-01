ספריית חברות
Axoni
Axoni משכורות

המשכורת של Axoni נעה בין $155,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $165,825 עבור אנליסט עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Axoni. עודכן לאחרונה: 11/17/2025

מהנדס תוכנה
Median $155K
אנליסט עסקי
$166K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בAxoni, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Axoni הוא אנליסט עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $165,825. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Axoni הוא $160,413.

