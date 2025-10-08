ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Robinhood נע בין $200K ל-year עבור L1 לבין $469K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$272K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Robinhood. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
IC3(רמת כניסה)
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
IC4
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
IC5
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
צפה 2 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRobinhood, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בRobinhood, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Robinhood in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $518,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Robinhood עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $284,000.

משאבים נוספים