ספריית חברות
Upstart
Upstart משכורות

המשכורת של Upstart נעה בין $142,572 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $448,833 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Upstart. עודכן לאחרונה: 11/16/2025

מהנדס תוכנה
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
מנהל הנדסת תוכנה
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

מנהל מוצר
L5 $339K
L6 $438K
מנהל מדע נתונים
Median $438K
אנליסט נתונים
Median $165K
אנליסט פיננסי
Median $200K
מגייס
Median $210K
אנליסט עסקי
$189K
משאבי אנוש
$279K
מעצב מוצר
$143K
מנהל תוכנית
$194K
אנליסט אבטחת מידע
$185K
מנהל תוכנית טכנית
$344K
משקיע הון סיכון
$279K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בUpstart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Upstart הוא מהנדס תוכנה at the L6 level עם תגמול כולל שנתי של $448,833. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Upstart הוא $279,353.

