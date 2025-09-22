ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Reddit נע בין $148K ל-year עבור IC1 לבין $874K ל-year עבור IC6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$405K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reddit. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
SWE / MLE I(רמת כניסה)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
לוגו של Reddit

$20K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Vesting Schedule 100% after year 1.



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Reddit in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $874,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reddit עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $412,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Reddit

משאבים נוספים