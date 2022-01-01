ספריית חברות
Reddit משכורות

המשכורת של Reddit נעה בין $125,899 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $874,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Reddit. עודכן לאחרונה: 8/29/2025

לוגו של Reddit

$20K

מהנדס תוכנה
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
מדען נתונים
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

מעצב מוצר
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
Median $515K
מכירות
IC3 $176K
IC4 $175K
מנהל מדעי נתונים
Median $450K
חוקר UX
Median $260K
אנליסט פיננסי
Median $140K
מנהל פרויקט
Median $145K
גיוס
Median $145K
רואה חשבון
Median $154K

רואה חשבון טכני

אנליסט נתונים
$250K
טכנולוג מידע (IT)
$210K
מנהל תוכנית
$201K
אנליסט אבטחת סייבר
$222K
ארכיטקט פתרונות
$147K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$176K
לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Vesting Schedule 100% after year 1.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Reddit הוא מהנדס תוכנה at the IC6 level עם תגמול כולל שנתי של $874,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reddit הוא $235,959.

משאבים נוספים