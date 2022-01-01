Reddit משכורות

המשכורת של Reddit נעה בין $125,899 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $874,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Reddit. עודכן לאחרונה: 8/29/2025
100%
שנה 1
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
