חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Australia ב-REA Group מגיעה ל-A$205K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של REA Group. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
סה״כ לשנה
A$205K
דרגה
Lead Developer
משכורת בסיס
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
בונוס
A$16.5K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב REA Group?

A$249K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-REA Group in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$335,240. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-REA Group עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Australia הוא A$192,062.

