פיצוי גיוס in United States ב-Qualtrics מגיע ל-$99.9K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$95K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualtrics. עדכון אחרון: 10/9/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$99.9K
$91.8K
$4.8K
$3.4K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualtrics, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור גיוס ב-Qualtrics in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $110,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualtrics עבור תפקיד גיוס in United States הוא $79,775.

