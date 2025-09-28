ספריית חברות
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

Qualtrics מנהל פרויקט שכר

פיצוי מנהל פרויקט in Ireland ב-Qualtrics מגיע ל-€77K ל-year עבור L3. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualtrics. עדכון אחרון: 9/28/2025

השכר הכולל הממוצע

€69.3K - €83.9K
Ireland
טווח שכיח
טווח אפשרי
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
צפה 2 רמות נוספות
€142K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualtrics, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Qualtrics in Ireland עומדת על תגמול כולל שנתי של €89,265. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualtrics עבור תפקיד מנהל פרויקט in Ireland הוא €63,870.

