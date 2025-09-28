פיצוי מנהל פרויקט in Ireland ב-Qualtrics מגיע ל-€77K ל-year עבור L3. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualtrics. עדכון אחרון: 9/28/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בQualtrics, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)