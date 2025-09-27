ספריית חברות
Playrix
Playrix אנליסט פיננסי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in Ireland ב-Playrix מגיעה ל-€80.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Playrix. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
סה״כ לשנה
€80.5K
דרגה
-
משכורת בסיס
€80.5K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Playrix?

€160K

הגשות שכר אחרונות
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Playrix in Ireland עומדת על תגמול כולל שנתי של €83,341. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Playrix עבור תפקיד אנליסט פיננסי in Ireland הוא €80,451.

משרות מובילות

משאבים נוספים