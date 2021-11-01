ספריית חברות
Playrix משכורות

המשכורת של Playrix נעה בין $41,790 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $102,977 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Playrix. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $59.2K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

אנליסט עסקי
$79.6K
אנליסט נתונים
$95.9K

מדען נתונים
$90.5K
אנליסט פיננסי
Median $80.5K
משאבי אנוש
$61.5K
מעצב מוצר
$41.8K
מנהל מוצר
$43.4K
גיוס
$45.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$103K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Playrix הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $102,977. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Playrix הוא $70,546.

משאבים נוספים