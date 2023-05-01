ספריית חברות
Paytronix Systems
Paytronix Systems משכורות

המשכורת של Paytronix Systems נעה בין $55,275 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $213,060 עבור מנהל שותפויות ברמה הגבוהה.

מהנדס תוכנה
Median $114K
מנהל שותפויות
$213K
מכירות
$55.3K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Paytronix Systems הוא מנהל שותפויות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $213,060. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paytronix Systems הוא $114,000.

משאבים נוספים