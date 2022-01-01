מדריך חברות
Omio
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Omio משכורות

טווח המשכורת של Omio נע בין $62,896 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$135,567 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Omio. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $62.9K
אנליסט נתונים
$71.4K
מנהל מדעי נתונים
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
מנהל מוצר
$136K
מגייס
$68K
מנהל הנדסת תוכנה
$102K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Omio הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $135,567. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Omio הוא $86,813.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Omio

חברות קשורות

  • Zalando
  • Bosch Global
  • SoundCloud
  • Santander Bank
  • ABOUT YOU
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים