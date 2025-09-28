פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-Momentive.ai נע בין CA$427K ל-year עבור P3 לבין CA$609K ל-year עבור P5. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)