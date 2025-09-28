ספריית חברות
Momentive.ai
Momentive.ai מנהל הנדסת תוכנה שכר

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-Momentive.ai נע בין CA$427K ל-year עבור P3 לבין CA$609K ל-year עבור P5. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

השכר הכולל הממוצע

CA$292K - CA$342K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
CA$255KCA$292KCA$342KCA$364K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל הנדסת תוכנה at Momentive.ai in Canada sits at a yearly total compensation of CA$609,003. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the מנהל הנדסת תוכנה role in Canada is CA$254,905.

