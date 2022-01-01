Clear Street משכורות

טווח המשכורת של Clear Street נע בין $112,435 בפיצוי כולל שנתי עבור טכנולוג מידע (IT) בקצה התחתון ל-$323,339 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Clear Street. עודכן לאחרונה: 8/20/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-Clear Street, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
