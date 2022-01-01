מדריך חברות
Clear Street
Clear Street משכורות

טווח המשכורת של Clear Street נע בין $112,435 בפיצוי כולל שנתי עבור טכנולוג מידע (IT) בקצה התחתון ל-$323,339 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Clear Street. עודכן לאחרונה: 8/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

מהנדס תוכנה בצד השרת

אנליסט פיננסי
$284K
טכנולוג מידע (IT)
$112K

לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Clear Street, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Clear Street is מהנדס תוכנה at the L5 level with a yearly total compensation of $323,339. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clear Street is $231,000.

