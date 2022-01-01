ספריית חברות
Molex
Molex משכורות

המשכורת של Molex נעה בין $28,290 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $179,100 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Molex. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס מכונות
Median $120K
מהנדס תוכנה
Median $74.4K
מהנדס ביו-רפואי
$106K

אנליסט עסקי
$96.9K
מהנדס חומרה
$63.5K
טכנולוג מידע (IT)
$176K
מעצב מוצר
$28.3K
מנהל מוצר
$72.1K
מנהל פרויקט
$96.9K
מכירות
$51.3K
אנליסט אבטחת סייבר
$89.4K
ארכיטקט פתרונות
$179K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Molex הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $179,100. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Molex הוא $93,138.

