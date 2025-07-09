ספריית חברות
Minsait
Minsait משכורות

המשכורת של Minsait נעה בין $23,619 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $48,536 עבור יועץ ניהולי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Minsait. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $40.2K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

אנליסט עסקי
Median $31.4K
אנליסט נתונים
Median $26.6K

מדען נתונים
$38.3K
טכנולוג מידע (IT)
$46.4K
יועץ ניהולי
$48.5K
מנהל תוכנית טכנית
$23.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Minsait הוא יועץ ניהולי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $48,536. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Minsait הוא $38,258.

משאבים נוספים