ספריית חברות
Mercari
Mercari אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in Japan ב-Mercari נע בין ¥8.48M לבין ¥12.35M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
טווח שכיח
טווח אפשרי
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
טווח שכיח
טווח אפשרי

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Mercari in Japan עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥12,347,791. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercari עבור תפקיד אנליסט פיננסי in Japan הוא ¥8,476,026.

