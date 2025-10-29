חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mendix in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €88,638. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.