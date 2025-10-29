ספריית חברות
Mendix
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Mendix אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Netherlands ב-Mendix מגיעה ל-€48.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mendix. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
סה״כ לשנה
€48.8K
דרגה
Medior
משכורת בסיס
€48.8K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Mendix in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €55,579. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mendix עבור תפקיד אנליסט נתונים in Netherlands הוא €48,755.

משאבים נוספים