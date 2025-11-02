ספריית חברות
Lumentum
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Lumentum מדען נתונים שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lumentum. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 1 עוד מדען נתונים דיווחים ב Lumentum כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בLumentum, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Lumentum in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,468,022. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lumentum עבור תפקיד מדען נתונים in Taiwan הוא NT$1,694,151.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lumentum

חברות קשורות

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים